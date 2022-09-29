Süper Lig ’de son 2 haftada alınan sonuçlar sebebiyle derbiye daha hırslı şekilde hazırlanan Kara Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael, hücum hattında kilit önem taşıyan 2 ismi belirledi. Fransız teknik adamın, pazar günü Vodafone Park’ta Fenerbahçe ’yle oynayacakları dev mücadelede hücum hattını Dele Alli ve Wout Weghorst üzerine kuracağı öğrenildi. Milli arada sakatlığını atlatan ve tamamen göreve hazır hale gelen Dele Alli’den maksimum verim almayı planlayan Ismael, tecrübeli oyuncuyu orta sahada hücum organizasyonlarını yönlendiren isim olarak belirledi. İngiliz süperstardan sık sık ileriye çıkıp hücum hattını maç boyunca aktif tutmasını isteyen Ismael, fırsat bulduğu pozisyonlarda da Alli’den rakip kaleyi şutlarıyla yoklamasını istedi.

Rakibin dengesini bozacak

Teknik direktör Valerien Ismael, derbide özel olarak görevlendireceği Alli’yi takım çalışmalarında da dev mücadeleye özel şekilde hazırlayıp başarılı futbolcunun kalitesini 42 bin taraftarın önünde göstermesini bekleyecek. Ismael’in özel olarak ilgilendiği diğer isim, Wout Weghorst... Hollandalı forvetin rakip ceza alanında etkin görüntüsünden maksimum şekilde yararlanmayı düşünen Ismael, 1,98’lik forvetten hem Fenerbahçe savunmasının dengesini bozmasını hem de gerek yerden gerek havadan yapacağı vuruşlarla skor üretmesini istediği belirtildi.

Josef, açık kapatacak

Derbide görev alması beklenen Nathan Redmond ve Jackson Muleka’dan da bu 2’liye en iyi şekilde destek olmalarını isteyen Ismael, oyunun başında erkenden bir gol bulup ardından son düdüğe kadar hem maçı hem de skoru Beşiktaş ’ta tutmayı amaçlıyor. Orta alanın merkezinde görev alacak Josef de Souza’dan da hücum sırasında Alli’den boşalacak alanı kapatmasını isteyen Ismael, savunmada da minimum hatayla zafere ulaşmayı amaçlıyor.