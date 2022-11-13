Beşiktaş 'ta Süper Lig 'in 11. haftasında 2-1'lik Hatayspor yenilgisi bardağı taşıran son damla olmuş ve Valerien Ismael'le yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valerien Ismae’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.









TAZMİNAT ALDI

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

1.72 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Fransız hoca yönetiminde bu sezon 11 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 19 puan toplamıştı. Yönetim, 18 resmi maçta 1.72 puan ortalaması tutturan Ismael'in yerine teknik direktör Şenol Güneş'i göreve getirmişti.

"BEŞİKTAŞ'I STRESE SOKMAM"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ismael için ' Valerien Ismael için Hatayspor maçı çok belirleyici oldu. Ismael ile maçın ardından konuştum. Kendisi, ‘Devre arasında lig lideriydik. Maç bitiminde 6. sıraya geriledik. Tribünler, sıradaki iç saha maçında haklı olarak bana tepki gösterecektir. Bu durum, oyunculara da olumsuz yansır. Kendim için Beşiktaş gibi büyük bir camiayı strese sokmam. Futbol bu... Bazen çok istersiniz ama bazı şeyleri değiştiremezsiniz” ifadelerini kullandı” dedi.

ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

SAKATLIK ŞOKU

Kartal'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun adalesinde ağrı olduğu ve bu nedenle forma giyemeyeceği öğrenildi. Saiss, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan ülkesi Fas Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı. Sakatlığının ciddi olmadığı, Dünya Kupası'nda da mücadele edeceği için tedbir amaçlı Antalyaspor maçı kadrosuna yer almadığı gelen bilgiler arasında... Daha önce de aynı bölgede sakatlık yaşayan Saiss, Trabzonspor ve Hatayspor mücadelelerinde forma giyememişti.

NATHAN JONES'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Sürpriz gelişme yaşandı ve 47 yaşındaki teknik adama yeniden Ada yolu göründü. Nathan Jones'u Southampton'a imza atmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Championship ekibi Luton Town'ın Ismael'i gündemine aldığı ileri sürüldü. (Skorer)







