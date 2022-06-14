Süper Lig 'de gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekipte santrafor transferin ilk listesinde yer alan Wogherst transferi için geri sayım sürerken, teknik direktör Valerian Ismael de oyuncuyu ikna için her yolu deniyor.

"Bizimle başarılara ortak ol”

Teknik direktör Valerien İsmael'in de bizzat arayıp görüştüğü Hollandalı golcü için Beşiktaş tüm şartlarını zorluyor. Hollandalı oyuncu ile ilgili görüşen Ismael, kendi sistemi için çok önemli bir oyuncu olacağını söyleyerek “Gel burada kral ol. Kendini göster sonra çok daha iyi teklifler alırsın . Bizimle başarılara ortak ol” dediği öğrenildi.

Weghorst'un Ada macerası adeta kabusa döndü

Devre arası Wolfsburg’dan 14 milyon Euro bonservisle alınan 29 yaşındaki golcü Wout Weghorst'un Ada macerası adeta kabusa döndü. Burnley ile çıktığı 20 maçta sadece 2 gol atan Weghorst takımının küme düşmesini de engelleyemedi.

70 gol, 22 asist ve 92 gole direkt katkı verdi

Futbola Hollanda ekibi DETO Twenterand’da başlayan Wout Weghorst daha sonra ülkesinde Willem II, Emmen, Heracles, AZ Alkmaar formaları giydi. 2018- 19’da 10.5 milyon Euro’ya AZ’den Wolfsburg’a transfer oldu. Bundesliga ekibinde 144 maçta 70 gol, 22 asist ile 92 gole direkt katkı verdi. Geride kalan sezonun devre arasında ise Burnley’nin yolunu tuttu. (Ajansspor)