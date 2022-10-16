Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Trabzonspor 'u konuk edecek olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam Montero tercihi ile ilgili de konuştu.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Bartın'da hayatını kaybedenlerin aileleriyle acılarını paylaşıyoruz. Tüm ailelere takımım adına başsağlığı diliyorum.

Ben Fenerbahçe maçı öncsinde de söylemiştim. Büyük maçları büyük oyuncularla, kilit oyuncularla oynarsınız kazanırsınız. Yaratıcılığımızı hafta boyunca yaşadığımız tutku, arzu ve istekle birleştirerek galip gelmek istiyoruz bu akşam.

Geçen hafta ne yazık ki iki stoperimizi kaybettik umarız haftaya dönerler. Montero konusuna gelince, beni tanıyorsunuz artık. Bir sağ ayak ve bir sol ayaklı stoper oynatmayı her zaman istiyoruz. Bu karar dolayısıyla bu nedenle ortaya çıkmış oluyor. Montero hep çok çalıştı, savaşçı. Bugün umarız kalitesini sahaya yansıtacaktır. Umarım o da bizim güvenimizin karşılığını verir.

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