Türkiye’de futbol adına olumlu gelişmelerin olduğuna vurgu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü’nün, “Bu sezon bir tık daha ilerde futbol oynanıyor. Her geçen hafta kaliteli mücadelelere tanıklık ediyoruz. Bu da Türk futboluna pozitif yansımalar yapıyor. Mücadele üst seviye... Bu da zirve yarışının daha zor olacağının en büyük göstergesidir. Türkiye’deki statlar gerçekten çok iyi... Bu tesislerin, ülke futbolunun gelişmesinde büyük katkılar sağlayacağı tartışılmaz” diye konuştuğu öğrenildi.





‘Başarısızlığa yer yok’

Beşiktaş’taki organizasyonun da dört dörtlük olduğuna da dikkat çeken İsmael, sözlerine şöyle devam etti: “Kadroya baktığımız zaman güçlü bir ekibe sahibim. Sakatlıklar ve cezalar olmadığı taktirde zirve yarışından kopmayız, her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Devler Ligi’ne kalması halinde ki, hedefimiz o, bu kulvarda da çok iyi sonuçlar alabilecek bir takımız. Artı, müthiş bir taraftarımız var ve stadımız harika ötesi. Her türlü olanağa sahibiz. Böylesi bir tabloda başarısızlığa yer yok.”

Ismael, Çağdaş Atan’ı beğeniyor

Yöneticiler ve arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda Süper Lig ’deki meslektaşları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor’u çalıştıran Çağdaş Atan’ı çok beğendiğini vurguladı.

Fransız çalıştırıcı, “Özellikle oyuncu hamleleri ve taktik uygulamaları çok iyi. Sadece o değil, ligde, geleceği parlak teknik adamlar var. Örneğin Emre Belözoğlu... Daha var, sayıları çok... Bu hocaların Türk futboluna çok büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Bu konuda da müthiş aşamalar yaşanıyor” dedi. (Skorer)



