Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş , sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, bu maç öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Valerien Ismael'in Karagümrük maçı öncesindeki açıklamaları:

Ghezzal'ın sakatlığı var, Berkay da bugün oynamayı hak etti. Şampiyonluk yolunda gençlere şans vermek bizim görevimiz. Akademimiz bu konuda çok iyi işler yapıyor. Bu da bunun ödülüdür. Tempolu, yoğun ve şiddetli oynayan bir Beşiktaş olacak bu hafta. Sahamızda oynuyoruz.

Odaklı ve hedefe konsantre bir takım görüyorum. Bu hafta yeni bir hafta. Taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız.