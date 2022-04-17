Süper Lig 'de Avrupa mücadelesi veren Beşiktaş , deplasmanda ligin düşme hattına yakın olan takımı Giresunspor'la karşılaşıyor. Bu maç öncesinde siyah beyazlı takımın teknik patronu Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael, maç günleri yapılan antrenmanlar hakkında "Bizim felsefemizin bir parçası antrenman yapmak. Gün uzun. Maçımız 8.30'da bütün gün oturup otelde bekleyemeyiz. Oyuncularımızı biraz hareketlendirmek istedik. Daha iyi, daha kompakt olmak için antrenman yapmayı uygun görüyoruz." dedi.

46 yaşındaki teknik adam "Benim için futbolcularımızın ne yaptığı daha çok önemli. Geçen hafta Alanya maçında iyi bir galibiyet aldık. Burada da ilk dakikadan itibaren niyetimizi belli etmeye çalışacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.