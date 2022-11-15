Beşiktaş , geçtiğimiz sezon Önder Karaveli'nin ardından Valerien Ismael'i takımın başına getirmiş ve sezona Fransız çalıştırıcı ile sezona başlamıştı. İddialara göre Ismael, verdiği bir kararla Beşiktaş'a zarar verdi.









Büyük umutlarla gelmişti

Beşiktaş'ta değişim yapacağı ve hücum oyunu oynatacağı umutlarıyla takımı ele ana Ismael, yaz kampında takımın taktiğini 3-4-3 ve hızlı kontratak olarak belirlemişti. Ismael, daha önceki takımlarında da bu taktiği belirlemiş, ve hatta bir röportajında modern takımların bu taktikle oynaması gerektiğini ifade etmişti.

Taktiğinden vazgeçti

Ancak hazırlık maçlarında alınan sonuçlar ve ortaya konan futbol, Fransız çalıştırıcının bu taktikten vazgeçmesine neden olmuştu. Bu değişiklik bazı yazarlar tarafından da eleştirilmiş ve taraftarın isteğine göre taktik değiştirdiğini iddia etmişti. Bu değişikliğin ardından Süper Lig'in ilk haftalarında alınan bol galibiyetli sonuçlar ve oynanan futbol taraftarı da mutlu etmişti.

Başakşehir maçıyla başlayan çöküş

İlk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, 13 puanla ligde iyi bir konumdaydı. Ancak Başakşehir maçında alınan mağlubiyet ve sonrasında gelen kötü sonuçlar, sonun başlangıcı oldu.

İstifa ve Şenol Güneş sesleri

Fenerbahçe ve Başakşehir maçında takımın oynadığı futboldan hoşnut olmayan taraftarlar, Trabzonspor maçında yaşanan puan kaybının ardından Valerien Ismael'i istifaya davet ederken Sergen Yalçın ve Şenol güneş lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Hatayspor maçında yaşanan mağlubiyetin ardından da Ismael istifa etmiş ve yerine Şenol Güneş getirilmişti.





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"İhtiyaç duyulursa oynarım"

Sabah'ın haberine göre Ghezzal'ın 3-3 berabere biten Alanyaspor karşılaşması öncesi bir sakatlığı bulunuyordu. Cezayirli oyuncu, o dönem Beşiktaş'ın başında bulunan Valerien İsmael'e ihtiyaç olması durumunda oynayabileceğini söyledi.

Valerien Ismael oyuna sürdü

Sağlık ekibinin "Henüz tam olarak hazır değil" raporu vermesine rağmen Valerien İsmael, Ghezzal'ı ilk 11'de sahaya çıkardı. Penaltıdan bir gol atan Ghezzal, başarılı bir maç çıkardı. 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle biten ilk devre sonunda Ghezzal sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ghezzal'in ameliyat olmasına giden süreç böyle başladı.

Fenerbahçe maçıyla döndü ama...

O maçtan sonra Ghezzal'ın ayak parmağındaki sakatlık arttı. Futbolcu, 5 hafta sonra Fenerbahçe maçının son 18 dakikasında tekrar forma giydi. Giresunspor karşısında 26 dakika sahada kaldı. Trabzonspor maçına ilk 11'de çıkan oyuncu ilk yarının son dakikasında tekrar sakatlandı. Ayak parmağındaki sakatlık tekrar eden oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi.

Tam iyileşmeden oynamayacak

Süreç, tedavi süreciyle iyileşebilecek durumdan, ameliyat olma zorunluluğuna kadar ilerledi. Ghezzal'in ne zaman sahalara döneceği belirsizliğini koruyor. Ancak Şenol Güneş, oyuncuyu tam iyileşmeden oynatmayacağını söyledi.

Yıldız futbolcuyu yaktı

Sergen Yalçın'ın yönetiminde 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasında en büyük etkenlerden olan Rachid Ghezzal, bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçta oynamayacak. Cezayirli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal sakatlığını tam atlatmadan Alanyaspor maçında sahaya sürüldü. Valerien Ismael'in bu kararı futbolcuyu yaktı.

5 maçta 2 gol 1 asist

Bu sezon 3'ü ilk 11, 5 karşılaşmada şans bulan Rachid Ghezzal, sadece bir karşılaşmada 90 dakikayı tamamladı. 30 Yaşındaki futbolcu, 1. hafta Kayserispor'a, 2. hafta ise Alanyaspor'a gol atmayı başardı. Bu sezonki tek asisti de Alanyaspor deplasmanında geldi.







