Valerien İsmael takımdan umutlu

Trabzon deplasmanında 1-1 biten karşılaşmada ve Alanyaspor ’un dört golle geçildiği maçta bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada. Giresun deplasmanında aynı coşku yoktu ama teknik direktör Valerien Ismael sergilenen futboldan memnun. Oyuncularını maç sonunda tebrik eden Fransız teknik adam, “Skor istediğimiz gibi gitmemesine rağmen sistemden çıkmadık. Özellikle savunmamızı maç içinde geliştirebildiğimizi görmek çok umut verici” diyerek takıma övgülerde bulundu.

TAKIMA İKİ GÜN İZİN

Göreve geldiğinden bu yana idmanlardaki ağır tempodan bir haftalığına kontrollü çalışmaya geçeceklerini söyleyen Ismael, “Hem antrenman hem maç sistemimizin oturması gerekiyor. Bizi kesin olarak başarıya götürecek bu disiplinde olabileceğinizi gösterdiniz. Buna devam edersek gelecek sezona damga vuracağız” dedi. Ayrıca Fransız teknik adam son üç haftada yapılan sıkı antrenmanların ardından futbolculara iki günlük izin verdi. (Türkiye)