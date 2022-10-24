Süper Lig 'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayspor karşısında henüz 31. saniyede Wout Weghorst'la öne geçen Beşiktaş , üstünlüğünü koruyamadı. 50. dakikada Ze Luiz ve 90. dakikada Kaan Kanak'ın gollerine engel olamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal, 19 puanla 5. sırada kaldı.

"Beşiktaş için oynamanın ne demek olduğunu anlamalılar!"

Son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen, 1 maçı fazla olmasına rağmen lider Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisine düşen Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Şok edici ve beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Fransız teknik adam, "Şok edici, beklemediğimiz bir durum yaşandı. Yine söylüyorum, bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor." dedi ve ekledi:

"Futbolcunun görevi saha içidir"

"Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı."







