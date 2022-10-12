Valerien Ismael, Şenol Güneş’i de Sergen Yalçın’ı da solladı

Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien İsmael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Fransız çalıştırıcı, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın’ı geride bırakmayı başardı.

SON 6 SEZONDA EN ÇOK PUANI TOPLADI

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig ’de 18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibariyle son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Beşiktaş ligde 9. hafta sonunda aynı puana sahip Adana Demir ve Konyaspor ile birlikte zirvede yer alırken yönetim de takımın konumundan oldukça memnun. Bu sezon hem kadro olarak hem de performans olarak beklenenin üstünde bir efor sarfettiklerini belirten siyah beyazlı yöneticiler takıma güvendiklerini de yinelediler.









EKSiKLER SiSTEMi BOZMADI

Teknik Direktör İsmael, birçok eksikliklerin bulunmasına rağmen sistemde en ufak bir sıkıntı yaşamadıklarını ve tüm oyuncuların başarıyla mücadele ettiklerini ifade ederken “Sezonun ilk haftaları sancılı geçer. Ama biz hedeflerimize odaklandık. Bu nedenle yaşanan sancıları atlatacağız” dedi.





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9. HAFTALAR iTiBARiYLE BEŞiKTAŞ’IN SON 6 SEZONU

SEZON TEKNiK ADAM PUAN

2017-18 Şenol Güneş15

2018-19 Şenol Güneş15

2019-20 Abdullah Avcı 12

2020-21 Sergen Yalçın16

2021-22 Sergen Yalçın17

2022-23 Valerien İsmael18