Süper Lig 'de devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş 'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Valerien Ismael tercihinden pişman olmadığını vurgulayan Kazancı, Fransız hoca göreve gelmeden önce Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştüklerini ancak bu isimlerin maliyetlerinin kendilerini zorladığını dile getirdi.

'Sportif direktör sahaya karışmamalıdır'

Sportif direktörün sahaya karışmaması gerektiğinin altını çizen Kazancı, yöneltilen eleştiriler ile ilgili sorulan soruya, "Sportif direktörlük denince Türkiye'deki deneyimler de göz önüne alınınca genelde bir sonraki adımı hocalık olan bir formatta olduğu için, insanlar doğal olarak futbolculuktan gelmesi gerekiyor diye yorumluyor. Sportif direktör sahaya karışmamalıdır. Hele benim gibi profiller zaten hiç karışmaz. Benim gibi profiller sahaya karışmamasının garantisidir. Benim sahaya dahil olduğum yönünde haberler çıkıyordu ama bunlar bayağı komik geliyordu." şeklinde yanıt verdi.

'Pinheriro bir detay, bir isimdi'

Valerin Ismael öncesi Bruno Pinheiro ile görüştüklerini dile getiren Beşiktaş Sportif Direktörü, "Pinheiro adı geçtikten sonra bir takım eleştiriler geldi. Ancak belki de bir model üzerine yoğunlaşmıştık Pinheriro bir detay, bir isimdi. Farke ismi son derece olumlu karşılanmıştı. Model arasında fark yoktu." dedi.

'Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştük'

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası Roger Schmidt ve De Zerbi gibi önemli isimlerle görüştüklerini doğrulayan Ceyhun Kazancı, "Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştük ancak ara dönemler zordur, maliyetler zordu. Bu isimler, o dönemde olmadı ve Valerien Ismael geldi." dedi.









'Camia şu anda kenetlenmiş durumda'

Kazancı, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile kenetlendiğini belirterek, "Şenol Güneş taraftarımızın da çok yoğun şekilde destek verdiği bir isim. Camia şu anda kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sona güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz. Ve umarım sezon başındaki o güçlü havaya geri döneceğiz." şeklinde konuştu.

'Caner Erkin'le ilgili bir durum söz konusu değil'

Masuaku'nun kötü bir performans gösterdiğini düşünmediklerini aktaran Kazancı, Caner Erkin'le ilgilenmediklerinin altını çizdi ve "Masuaku, Trabzonspor maçında yaptığı bireysel hatadan dolayı eleştiriliyor ama kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyoruz. Caner Erkin'in transferiyle ilgili bir durum şu anda söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

'Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu'

Valentin Rosier'le ilgili çıkan haberlere cevap veren tecrübeli isim, "Rosier'de isteksizlik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neden öyle olsun? Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil." yorumunda bulundu.









'Weghorst'un bonservisini almak istiyoruz'

Wout Weghorst'un bonservisini almak istediklerini belirten Kazancı, "Opsiyon tutarlarına çok fazla takılmamak lazım. Önemli olan oyuncunun isteği. Weghorst Türkiye'ye çok alıştı ve mutlu. Değerli bir aile babası. Weghorst'un bonservisini almak istiyoruz. Wout Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon Euro" dedi.

'Nwakaeme ile ilgili bize bir öneri gelmedi'

Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile ilgili iddiaları hakkında gelen soruyu cevaplayan Ceyhun Kazancı, "Nwakaeme ile ilgili bize bir öneri gelmedi" diye konuştu.