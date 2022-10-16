Valerien Ismael neşteri vurdu!

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine Giresunspor’u 1-0 deplasmanda yenerek son veren Beşiktaş ’ın bu akşamki amacı Trabzonspor ’u da devirerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak... Ligde geçen haftayı 2 rakibiyle aynı puanda zirvede tamamlamasına rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Ismael’in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak. Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan’ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Javi Montero’dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael’in Tayyip Talha’nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin’in olacak.

Dele Alli kulübeye geçiyor

Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli’yi kulübeye gönderip hücuma yakın olarak Salih’i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson’la kuracak olan Ismael, Ghezzal’ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş’ın bu akşamki gol silahları N’Koudou-Ghezzal-Weghorst olarak tahtaya yazılacak.



