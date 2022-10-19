Valerien Ismael hedef tahtasında!

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor ile beraberliği Cenk Tosun’un golüyle sağlayan, buna rağmen eleştirilerden kurtulamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael hedef tahtasının en ortasına koyuldu.

İşte Fransız teknik adama yönelik eleştiriler:

DELE ALLİ TERCİHİ:

Ismael, sakatlığı olmadığı sürece tercihini hep bu futbolcudan yana kullandı. 5 maça çıkan futbolcu, sadece Ankaragücü karşılaşmasında bir gol atabildi. Dele Alli’yi kazanmak isteyen siyah-beyazlıların teknik direktörü, diğerlerini kaybetti.

WEGHORST TAMAM AMA...:

Beşiktaş Teknik Direktörü, forvette Weghorst’tan hiç vazgeçmedi. Ancak formda olan Cenk ve Muleka, bu oyuncunun gölgesinde kaldı. Weghorst, dinlenme fırsatı bile bulamadı. Sonunda da sakatlandı.

İÇ SAHA SORUNU:

Siyah-beyazlılar, kendi sahasında oynadığı üç maçtan sadece bir puan çıkardı. Trabzonspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan takım, Başakşehir’e boyun eğdi. Bu maçlarda da hep seyirci müdahalesiyle değişiklik yaptığı söylendi.

İYİLER KESİK YEDİ:

Valerien Ismael, bir maç iyi oynayanı, daha sonraki hafta kesti. Son örnek; Tayfur Bingöl... Daha önce de aynı şekilde N’Koudou ve Salih’te aynı şey olmuştu.

KALE TERCİHİ:

Bir karşılaşmada Emre Bilgin’i tercih etse de Ersin’de ısrar etti. Milli file bekçisi Mert Günok hazır bir şekilde kulübede oturmasına rağmen düşünülmedi.