Valerien Ismael: Futbolcumuza saldırılması kabul edilemez

Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş 'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart ile cezalandırıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü taraftarı sahaya girdi. Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara, Josef müdahale etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Josef'e taraftara yönelik müdahalesinden dolayı kırmızı kart gösterdi.

Valerien Ismael: Futbolcumuza saldırması kabul edilemez

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını koruduğu anda kart gördü. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi ve futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Josef'in kırmızını bu anlamda kabul edemiyorum" dedi.

'Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, zorlu bir deplasmanda oynadıklarını belirterek ''3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi. Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Yediğimiz gollere reaksiyon gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

'Bu forma rekabetini diri tutmak istedik'

Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili Ismael, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.



