Valerien Ismael deplasman kuralını değiştirdi!

İstanbul dışındaki tüm deplasmanlara maçlardan bir gün önce giden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, dün takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa aldı. Fransız çalıştırıcı, Ankaragücü maçının geç saatte oynanacak olması nedeniyle bir gün boyunca otelde kalmak yerine oyuncularının tesislerde vakit geçirmelerini, çalışmalarını ve konsantre olmalarını istedi. Deneyimli hocanın bu kararıyla birlikte dün tesislerde son çalışmasını yapan futbolcular, ardından birlikte vakit geçirdi. Siyahbeyazlılar Ankara'ya bugün 10.30'da gidecek.

KAZANAN TAKIMLA DEVAM

İKI haftadır üst üste iyi futbol oynayarak galip gelen Beşiktaş , Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Takımın genel performansından memnun olan Valerien İsmael, bu akşamki maçta kadroda değişiklik yapmayacak ve Sivasspor 'u 3-1'lik skorla geçen kadroyu aynen sahaya sürecek. Sakatlık ve hastalık süreçlerini atlatan Rachid Ghezzal, takıma dönecek olsa da kulübede oturacak. (Sabah)