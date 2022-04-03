Valerien İsmael: Çok daha iyi olacağız

Süper Lig 'in 31.haftasında lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta yeni Teknik Direktör Valerien İsmael, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien İsmael'in açıklamaları şöyle;

Takımımdan görmek istediğim şey bu. Kalitemiz var. Mantalitemiz oturduğunda daha da fark yaratacağız. Bu da benim işim zaten. İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız.