Valerien Ismael: Beşiktaş maçlara böyle başlar!

Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde Sivasspor 'u 3-1 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael son düdüğün ardından oldukça memnundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı

30 Ağustos Zafer Bayramımız'ı kutlayarak sözlerine başlayan Fransız çalıştırıcı ardından mücadeleyi değerlendirdi. Hem oynanan oyun hem de alınan skordan mutlu olduğunu kaydeden Ismael, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tarihe bakıldığında, çok şanlı bir zafere imza atılmış. Özgüvenimiz artıyor. Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarı oyunu tutma noktasına gittik. Bir ara oyun kontrolünü kaybettik. Büyük takım bunu 90 dakika yapmalı. Dele Alli iyiydi. Haftaya daha da iyi olacağız" dedi.

'Yabancı kuralı üst düzey performansı engelliyor'

Yabancı sınırına da değinen başarılı çalıştırıcı, "3 Türk kuralı, büyük takımların en üst düzeyde performans göstermesini engelliyor diyebilirim. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak. Kulübeden bize daha fazla enerji katacak hamleler yapmamız gerekecek" açıklamasında bulundu.

'Josef iyi gidiyor'

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren tecrübeli hoca, "Josef iyi gidiyor, belki bir 10 güne daha ihtiyacı olabilir. Rachid Ghezzal, beklediğimizden biraz daha yavaş gitti" ifadelerini kullandı.



