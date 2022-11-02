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Valerien Ismael: Ben Beşiktaş'ı strese sokmam!

Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael’le Hatayspor maçı sonrası yaptığı görüşmeyi ilk kez paylaştı: “Ismael için Hatayspor maçı çok belirleyici oldu. Maçın ardından kendisi, ‘Tribünler, sıradaki iç saha maçında haklı olarak bana tepki gösterecektir. Bu durum, oyunculara da olumsuz yansır. Kendim için Beşiktaş gibi büyük bir camiayı strese sokmam.”

02 Kasım 2022, Çarşamba 07:08 Son Güncelleme:
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Valerien Ismael: Ben Beşiktaş'ı strese sokmam!

Siyah-Beyazlılar’ın Hatayspor’a 2-1’lik sonuçla kaybetmesi sonrasında görevine devam edemeyen teknik direktör Valerien Ismael’in durumuyla ilgili olarak kulübün en yetkili isimlerinden biri olan Ceyhun Kazancı’dan açıklama geldi.

Beşiktaş ’taki sportif direktörlük görevine devam eden Kazancı, “Valerien Ismael için Hatayspor maçı çok belirleyici oldu. Ismael ile maçın ardından konuştum. Kendisi, ‘Devre arasında lig lideriydik. Maç bitiminde 6. sıraya geriledik. Tribünler, sıradaki iç saha maçında haklı olarak bana tepki gösterecektir. Bu durum, oyunculara da olumsuz yansır. Kendim için Beşiktaş gibi büyük bir camiayı strese sokmam. Futbol bu... Bazen çok istersiniz ama bazı şeyleri değiştiremezsiniz” ifadelerini kullandı” dedi.

Orhan Yıldırım

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