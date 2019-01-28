Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 68-60 mağlup eden Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç beklediklerini ve karşılaşmanın böyle geçtiğini ifade eden Garnier, "Galatasaray deplasmanında bu zorluğu bekliyorduk. Oyuncularımla gösterdikleri reaksiyon için gurur duyuyorum. Bu maçları kazanmanız için iyi savunma yapmanız ve ribaundlarda iyi olmanız gerekir. Biz bu iki konuda da iyiydik." diye konuştu.

Ayşe Cora ise derbi maçlarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ve galibiyetin üstüne koyarak devam edeceklerini aktardı.