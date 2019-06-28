Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevine geçtiğimiz günlerde son verilen Fransız antrenör Valerie Garnier, ayrılık sonrası ülkesinde yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Sarı Lacivertliler ile iki lig ve bir de Türkiye Kupası zaferi yaşayan 54 yaşındaki deneyimli koç, RMC Sport adlı televizyon kanalına verdiği röportajda gönderiliş biçimine şu sözlerle isyan etti:

"Yollarımızın ayrıldığını telefonuma gelen mesajla öğrendim. Takımın genel menajerine rağmen alınan bu karardan ötürü şaşkınlık yaşadım. Görev yaptığım sürede takımın gelişimine katkıda bulundum ve 10 ayda üç kupa kazandım. Fakat yönetim, böyle bir karar aldı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Ekibime ve oyuncularımın bana gönderdiği destek mesajlarından çok etkilendim. Birbirimizi çok özleyeceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler