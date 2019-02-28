Valeria Garnier: 'Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum'

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 71-56 mağlup eden Fenerbahçe'nin başantrenörü Valeria Garnier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Garnier, rakipleri karşısında sert savunmayla başarıya ulaştıklarını vurgulayarak, ”Galatasaray’a karşı oynadığımız bütün maçlarda olduğu gibi maçın başında öne geçmemize rağmen 40 dakika maçı hiç bırakmadılar, sürekli geri gelmeye çalıştılar, her yolu denediler. Buna karşılık verimli oynamamız gerekiyordu. Bunu başardık. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle savunmamız çok kaliteliydi. İyi ve sert savunma yaptık. Geçtiğimiz hafta oynadığımız iki maçta ciddi savunma sıkıntıları yaşamıştık. Bunu düzeltmeyi başarmışız” diye konuştu.

Fenerbahçeli oyuncu Kelsey Plum de seyircinin desteğinin devam etmesini isteyerek, ”Her iki takımın da çok seyircisi vardı. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Türkiye Kupası çok kaliteli bir organizasyon gibi geçiyor. Galatasaray çok sert oynadı, etkili oynadı. Sert bir maç oldu. Çok fazla değişiklik yaptılar. Sürekli reaksiyon vermemiz gerekti. Takım halinde oynayıp birbirimize çok yardım ettik. Yaptığımız işten gurur duyuyorum. İyi savunma yaptık. Bu konuda da birbirimize çok yardım ettik” sözlerini sarf etti.