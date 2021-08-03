Beşiktaş 'ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli paya sahip iki ismi Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal... Siyah beyazlılar, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için çalıştı. Galatasaray 'ın da istediği iki isimden Rosier'i yeniden kadrosuna katan Kartal, Ghezzal transferinde de sona yaklaştı.

Fransız futbolcu Rosier'yi siyah beyazlılar geçtiğimiz günlerde transfer ettiklerini açıklamıştı. Rosier, bugün geçen sezon birlikte iyi işlere imza atan takım arkadaşı Rachid Ghezzal'a twitter hesabından çağrı yaptı.

Rosier, yaptığı paylaşımda "Come to Beşiktaş Rachid" ifadesini yazdı. Bunun ardından taraftarlardan Rosier'ye büyük destek geldi.

Rosier, tweet'i attıktan kısa bir süre sonra sildi ve Ghezzal ile fotoğrafı olan tweet'leri retweet yaptı.