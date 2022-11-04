Beşiktaş 'ın yıldızı Valentin Rosier, Fransız basınından Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sağ bek, adının bir dönem Galatasaray ile anılmasına ilişkin şunları söyledi: "O yıl lig şampiyonu olduk ve çok iyi bir sezonu geride bıraktık. Atmosfer çılgındı, tüm takım arkadaşlarım arasında çok iyi bir anlayış vardı, arkadaş edindim, kardeş olduk. Şampiyon olduğumuz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için atmosfer, kalma arzumu doğruladı. Başka bir takıma transfer olmayı düşünmedim. Bazı konuşmalar oldu ama iş asla resmiyete dökülmedi. Sonrasında Beşiktaş ısrarcı davrandı ve benim istediğim oldu."

'Taraftarla aynıyız'

Renkli kişiliğini taraftarın çok sevdiğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlar en başından beri bunu gördü, ben berbat durumda olan, çok rahat ve yapabileceklerimde çok özgür biriydim. Bunu yapan başka insanların aynı şekilde tepki verdiklerinden emin değilim. Sonrasında oynadığım kulüp için savaşan biriyim, onlar da bunu hissediyor. Taraftarlar ve ben biraz aynıyız, ikimiz de deliyiz ve her şeyi kulüp için yapıyoruz, bu da iyi anlaştığımız anlamına geliyor" yorumunu yaptı.







