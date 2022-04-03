Süper Lig 'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 beraber kalan Beşiktaş 'ta takımının golünü atan Valentin Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in oyun sisteminden memnun olduklarını belirten Rosier, "Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarımız çok memnunuz" dedi.

Valentin Rosier'in açıklamaları şu şekilde:

"Hocamızla karşılıklı bir diyalog içindeyiz. Bu henüz bir başlangıç, daha yapabileceğimiz çok şey var. Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarım çok memnunuz. İşler şimdilik bizim açımızdan iyi gidiyor diyebiliriz.



