MENÜ

Valentin Rosier: Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarım çok memnunuz

Süper Lig 'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 beraber kalan Beşiktaş'ta takımının golünü atan Valentin Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2022, Pazar 23:09 Son Güncelleme:
- A +
Valentin Rosier: Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarım çok memnunuz

Süper Lig 'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 beraber kalan Beşiktaş 'ta takımının golünü atan Valentin Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in oyun sisteminden memnun olduklarını belirten Rosier, "Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarımız çok memnunuz" dedi.

Valentin Rosier'in açıklamaları şu şekilde:

"Hocamızla karşılıklı bir diyalog içindeyiz. Bu henüz bir başlangıç, daha yapabileceğimiz çok şey var. Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarım çok memnunuz. İşler şimdilik bizim açımızdan iyi gidiyor diyebiliriz.

İlgili Haberler
Trabzonspor - Beşiktaş maçında gergin anlar! Cyle Larin kırmızı kart gördü


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...