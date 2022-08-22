Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla farklı mağlup etti. Maçın ardından Siyah-Beyazlı ekipte Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.

Kevin N'Koudou ile birlikte yoga yaptıkları gol sevinci hakkında Rosier, "Kevin N'Koudou benim kardeşim. Hangimiz gol atarsa her seferinde farklı bir şekilde kutlama yapmak istiyoruz. Onun adına bu akşam gerçekten çok mutluyum." dedi.

"Şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini görüyorum"

Takımın birlikteliği ile ilgili olarak ise Rosier, "Takımda, şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini görüyorum. Takım içerisinde gerçekten iyi bir iletişim var." sözlerini dile getirdi.

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