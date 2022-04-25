Valentin Rosier: Gerçekten kötü bir geceydi

Süper Lig 'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız ismi Valentin Rosier, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. ikinci yarıda zorlamaya çalıştık ama yeteri kadar üretken olamadık. Pozisyonlar var, VAR nedeniyle iptal edilen pozisyonlar var. Orada da bizim tarafımıza düşmedi oyun. Genel olarak kötü bir geceydi. 4 maç var ve sonuna kadar Avrupa hedefini zorlamaya çalışacağız. Bir an evvel bu maçı unutmamız gerekiyor. Yarından itibaren pazar günkü maç için hazırlanacağız ve o maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.