Valentin Rosier: Bu engeli aşmakta zorlandık ve kazanamadık
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Antalyaspor'un savunma ağırlıklı oynayacağını bildiklerini belirten Rosier, ''Rakibin savunma ağırlıklı oynayacağını biliyorduk. Bu engeli aşmakta zorlandık ve kazanamadık.'' dedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi. Katı savunmaları aşmanın zor olduğunu belirten Rosier, ''N'Sakala, Ghezzal ve ben bugün çok fazla orta yaptık. Ama katı savunmaları aşmak zor oluyor.'' dedi ve ekledi:
''Zor bir maçtı. Bu maçın rakip tarafından savunma ağırlıklı geçeceğini biliyorduk. Biz de zorlandık. Bu katı savunmayı, bu tarz maçlarda açmak kolay olmuyor. Bugün yapamadık.''