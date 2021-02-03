Valentin Rosier: Bu engeli aşmakta zorlandık ve kazanamadık

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi. Katı savunmaları aşmanın zor olduğunu belirten Rosier, ''N'Sakala, Ghezzal ve ben bugün çok fazla orta yaptık. Ama katı savunmaları aşmak zor oluyor.'' dedi ve ekledi:

''Zor bir maçtı. Bu maçın rakip tarafından savunma ağırlıklı geçeceğini biliyorduk. Biz de zorlandık. Bu katı savunmayı, bu tarz maçlarda açmak kolay olmuyor. Bugün yapamadık.''







