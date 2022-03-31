Valentin Rosier Beşiktaş'ta yeni sisteme adapte oldu
Kara Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine kısa sürede adapte olan tecrübeli futbolcu, yüksek idman grafiğiyle hocasını mutlu ediyor.
Kara Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine kısa sürede adapte olan tecrübeli futbolcu, yüksek idman grafiğiyle hocasını mutlu ediyor.