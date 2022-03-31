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Valentin Rosier Beşiktaş'ta yeni sisteme adapte oldu

Kara Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine kısa sürede adapte olan tecrübeli futbolcu, yüksek idman grafiğiyle hocasını mutlu ediyor.

31 Mart 2022, Perşembe 07:47 Son Güncelleme:
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Valentin Rosier Beşiktaş'ta yeni sisteme adapte oldu

Kara Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine kısa sürede adapte olan tecrübeli futbolcu, yüksek idman grafiğiyle hocasını mutlu ediyor.

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