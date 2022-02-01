Valenciennes - Nancy maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Fransa Lig 2’de küme düşme adaylarından biri olan Valenciennes, çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Son olarak deplasmanda Nimes’e 2-1 mağlup olan ev sahibi ekip, özellikle maçın 2. yarısında bulduğu birçok net fırsattan son vuruşlardaki yetersizliklerinden dolayı yararlanamadı. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan Valenciennes, oynadığı son 5 resmi maçın 4’ünde gol bulmayı başardı.

Ligin dibine demir atan Nancy, 21 maçta sadece 15 puan topladı. Sakatlık ve Covid-19’la sıkıntılı günler geçiren ekipte Covid-19 nedeniyle 6 oyuncu bu maçta forma giyemeyecek.Takımın bir diğer önemli ismi olan Basila ise kart cezalısı. İki ekip de küme düşme hattında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tehlike çanları artık onlar için çalıyor. Hataya tahammülleri yok.

Mücadelede baştan sona kontrollü bir maç olacaktır. Az gollü karşılaşma geçmesi muhtemel.