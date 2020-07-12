Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı

Fransa Ligue 2 ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü kiraladı.

12 Temmuz 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı

Fransa Ligue 2 ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü kiraladı. Valenciennes Kulübü, 21 yaşındaki Metehan'ın bir sezonluğuna kiralanması için Rennes ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtildi.

Fransız devi PSG altyapısında yetişen Metehan, 2018- 2019 sezonunda A takımla bir lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı. Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fransa doğumlu genç futbolcu, geçen yıl Rennes'e transfer olmuştu.

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