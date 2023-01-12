Suudi Arabistan'ın ev sahipliğini yaptığı İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist, belli oldu. Geçen yılın şampiyonu (Athletic Bilbao'yu 2-0 yenmişti.) Real Madrid, Cenk Özkaçar'lı Valencia ile karşılaştı. Real'de Carvajal, Alaba ve Tchouameni, sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan ve Alejandro Hernandez Hernandez'in yönettiği karşılaşmada skor perdesini açan isim Karim Benzema oldu. 39. dakikada penaltıda hata yapmayan Fransız forvet, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya çok iyi başlayan Gennaro Gattuso'nun ekibi, 46. dakikada Samuel Lino ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

15'er dakikada iki uzatma devresi de 1-1 sona erince seri penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, final biletini kapan taraf oldu. Valencia'da maça ilk 11'de başlayan milli stoper Cenk Özkaçar, 120 dakika boyunca sahada kaldı.

Yarı finalin diğer sınavında bugün Real Betis ile Barcelona, İspanyol ahkem Del Cerro Grande'nin yöneteceği maçta Kral Fahd Stadyumu'nda karşılaşacak. Şampiyonun belli olacağı final ise 15 Ocak Pazar günü gerçekleşecek.