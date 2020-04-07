Premier Lig'in önde gelen ekipleri Liverpool, Manchester City ve Manchester United; Valencia'nın 20 yaşındaki yıldızı Ferran Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Valencia formasıyla 35 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Torres'e ilgi gösteren takımlar sadece Premier Lig'den değil.

Juventus'un da devreye olduğu oyuncu için Atletico Madrid, Ajax ve Dortmund'un ilgisi söz konusu.

Ferran Torres'in kontratında 92 milyon Pound'luk bir serbest kalma maddesi bulunsa da sözleşmesinin 2021'de bitecek olması bu bonservis bedelinin düşmesine imkan sağlayabilir.