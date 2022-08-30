Süper Lig 'in 4. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Konyaspor 'a Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler, ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Avrupa dönüşü yaşadığı kayıp sonrasında liderlik şansını yitirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. Önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu" diyerek özeleştiri yaptı.

Mücadelede Fenerbahçe'den Enner Valencia, Konyaspor'dan Adil Demirbağ kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yazarımız Deniz Çoban, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in verdiği kararları değerlendirdi.

İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN DEĞERLENDİRMESİ:

23’te Valencia’nın topsuz alanda rakibine müdahalesinde; hız, şiddet, gaddarlık yoktu. Hamlesi, tam bir tekme girişimi değildi. Bu yönüyle hareket, kırmızı kartın kriterlerine oturmuyor. Kardeşler’in belli belirsiz gördüğü bu pozisyonda onu haklı çıkartabilecek tek tutar dal, 'Hareketin kramponla, rakibin hassas bir bölgesine' yapılıyor olmasıydı. Kırmızı karta tam katılmasam da hakemin kararını eleştiremem. Çünkü hakem takdir alanında olan bir pozisyondu. 36’da Serdar’ın, Adil'in yüzüne avuç içiyle bir hamlesi var.

Bir önceki pozisyondaki gibi darbenin hedefinde olan bölge oyuncunun hassas yeri, yani yüzü! Bir önceki pozisyonu yaralayıcı bulan bir hakemin bu pozisyonu da aynı şekilde değerlendirmesini beklerdim. Ama faul dahi çalmadı. Benzer bir hamleyi Samuel, Bytyqi’ye de yaptı. O da masum değildi. Hakem yine devam ettirdi.

Kısacası hakemin disiplin uygulamaları tutarsızlıklarla doluydu. Adil’in gördüğü kırmızı kart doğruydu.



