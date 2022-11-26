Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Fenerbahçeli Enner Valencia'nın son olarak gerçekleştirdiği gol sevincinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Tecrübeli forvet Katar karşısında iki gol birden atarken, Hollanda maçını da boş geçmeyerek fileleri havalandırmıştı.





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Valencia Portakallar'a attığı golün ardından eliyle kağıda yazma hareketi yaparken, Ekvador basınında çıkan haberlere göre bu hareket hakkında yazılanlara bir tepkiydi. Oyuncunun daha önceki bazı performanslarının eleştirildiği hatta bir ara Dünya Kupası'na Enner Valencia'sız gidilmesinin bile konuşulduğu hatırlatılırken, eleştirilere ve yazılıp çizilenlere futbolcunun bu şekilde bir yanıt verdiği belirtildi.

Enner Valencia'nın Necaxa'ya attığı gol