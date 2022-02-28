Valencia, forma göğüs sponsorluğu için otomobil satıcısı ile yeni bir anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gelecek yıl erkek ve kadın futbol formaları için yaşılan anlaşma için Cazoo yıllık dört milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Cazoo bu ayın başında La Liga ekibi Real Sociedad ile benzer bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Cazoo'nun kurucusu ve CEO'su Alex Chesterman bir basın açıklamasında , "Kulüple birkaç aydır görüşüyoruz ve böyle tarihi bir kulüple bu ortaklığı resmileştirebildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Cazoo ayrıca Aston Villa ve Everton'a sponsorluk yapıyor.







