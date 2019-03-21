100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan İspanyol Valencia Kulübü, ilginç bir davayla karşı karşıya kaldı. ABD’li çizgi roman yayıncısı DC Comics, Valencia’ nın logosundaki yarasanın ünlü çizgi karakteri Batman’ın sembolüne benzediği gerekçesiyle İspanyol ekibine dava açtı.

Ancak Valencia’nın buna yanıtı net ve sert oldu: “Kulübümüz 1919 yılında kuruldu. Biz ambleme yarasayı koyduğumuzda, ABD’de daha bizon kovalıyorlardı...”

DC Comics’in karakteri Batman ilk kez 1939 yılında Detective Comics’in 27. sayısında okurların karşısına çıkmıştı.