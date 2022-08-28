İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso, ismi Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcu Maxi Gomez'in geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşa Gattuso, tecrübeli golcü Edinson Cavani'nin Valencia'ya olası transferi hakkında, "Ben doğam gereği iyimserim. Çalışıyoruz, şansımız olduğunu düşünüyorum. B planımız yok. Takımımızda 3 forvetimiz var. O sıradan bir oyuncu değil. Kariyerinde birçok gol attı ve bazı büyük takımlarda oynadı. 35 yaşında ama inanılmaz bir zihniyeti var. Oyuncularla konuştuğumda paradan değil, taktik meselelerden bahsediyorum. Son birkaç haftadır çalışıyoruz ama umarım bizim için olumlu bir şekilde biter." sözlerini dile getirdi.

Maxi Gomez sözleri

"Cavani gelirse, gitmesi gereken bir oyuncu olur mu?" sorusu üzerine Maxi Gomez'den bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Şu anda birlikte çalıştığım oyunculara çok saygı duyuyorum. Kadroda yer alan Marcos André ve Maxi Gómez ile yarınki maçı hazırlandık. Transfer piyasası hala açık ve her şey olabilir. Ancak ikisinin de takımdan gitmesi yönünde bir talebim olmadı." dedi.

Fenerbahçe iddiaları

Uruguaylı golcünün ismi son dönemlerde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe ile anılıyordu.

14.5 milyon Euro bonservis ödendi

2019 yılında Celta Vigo'dan Valencia'ya 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinin en başarılı dönemlerini Celta Vigo'da geçiren ve Uruguay Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele etme planı olan Maxi Gomez, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 gol ve 3 asiste imza atmıştı.



