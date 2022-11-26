Hollanda maçı sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Enner Valencia, "Milli takımdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz. Ekvador'dan buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim." dedi.





ÖVGÜLER YAĞDI

Enner Valencia'nın Katar karşısında attığı 2 golle Ekvador'u zafere taşıması dünyanın gündemine oturdu. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok basın kuruluşu Enner Valencia'yı manşetlerine taşıdı.

KATAR MAÇIN YILDIZLAŞTI

2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. 14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Valencia, 15. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı. Ekvador'un ikinci golünü de Enner Valencia kaydetti. Yıldız oyuncu şık bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ekvador, Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0 mağlup etti.





HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Katar'a 2 Hollanda'ya 1 gol attı. Fenerbahçeli yıldız, ilk maçların ardından haftanın takımında da yer aldı. Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla şov yapan Enner Valencia, Katar'a 2 Hollanda'ya 1 gol attı. Fenerbahçeli yıldız, ilk maçların ardından haftanın takımında da yer aldı.

ENNER VALENCIA TARİHE GEÇTİ

Milli takım kariyerindeki gol sayısını 38'e çıkaran Valencia, turnuvada ise 3. kez ağları havalandırdı. Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuva tarihinde ülkesi adına üst üste en çok gol atma rekorunu egale etti.





VALENCIA YİNE YAZDI

Fenerbahçeli yıldız 49. dakikada sahneye çıktı. Valencia'nın golü skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçeli yıldız 2. maçında 3. golüne imza attı ve gol krallığında zirvede yer aldı. Fenerbahçe kulübü o anları "Valencia gollerine devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.

Hollanda maçında Ekvador'un beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Enner Valencia maçın son bölümünde sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Hollanda maçı sonrası yıldız futbolcu TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.





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SEDYE İLE ÇIKTI

Ekvador'da Enner Valencia, 89. dakikada sakatlık geçirmesinin ardından sedyeyle oyundan çıktı. Maçın ardından konuşan yıldız isim: "Milli takımdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz. Ekvador'dan buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye de çok selamlarımı gönderiyorum, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

FENERBAHÇE'DE SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Fenerbahçe yönetimi de, yılda 1.5 milyon Euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kanarya, Ekvadorlu golcü oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı. Öte yandan, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti.









FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Başarılı futbolcu, "Fenerbahçe'ye çok selamlarımı gönderiyorum, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Estupinan ise "Karmaşık bir maçtı. Çok fazla pozisyona girdik. Valencia çok büyük bir kaptan. Hepimiz ona çok güveniyoruz." dedi.