İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia teknik direktörünü belirledi. İspanyol ekibi teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı. 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol ekibi tanıtım videosunda, "Hadi bu sezon tutkuyla yaşayalım!" ifadelerine yer verdi.

Gattuso teknik adamlık kariyerinde Palermo, OFI Girit, Pisa, Milan U19, Milan ve Napoli takımlarında çalıştı. Futbolculuğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de saha kenarında coşkulu bir yapıya sahip olan İtalyan çalıştırıcı en parlak dönemini geçen sezon Napoli ile yaşadı ve 1.89'luk puan ortalamasını tutturdu.







