Valencia yine boş geçti

Meksika ekibi Tigres’le yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Sarı- Lacivertli formayla ilk kez 11’deki resmi maçına dün akşam çıktı. Hatayspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalan ve takımına gol ya da asist katkısı yapamayan Valencia, takıma uyum aşamasında olduğunu gösterdi. Rizespor’la oynanan lig mücadelesine sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, Kanarya’daki 2 karşılaşmasında da golle buluşamadı.