Valencia siftah yaptı

Önce 2. dakika sonra da 8. dakikada ceza sahası içerisinde yakaladığı önemli gol fırsatlarından yararlanamayan Valencia, ikinci devrede ise gol vuruşlarındaki şanssızlığını kırdı. Dakikalar 55’i gösterdiğinde Ekvador’lu futbolcu, ikinci yarıda oyuna giren Cisse’nin pasında hemen hemen sağ çaqrazdan sert bir vuruşla Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ı geçerek, o an 1-1 berabere devam eden mücadelede takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe formasıyla ilk golü oldu.