Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran ancak Şampiyonlar Ligi’ni bir kez daha müzesine götüren Real Madrid’de sürpriz bir karar sonucu Zidane ile yollar ayrılmıştı. Sırasıyla Julen Lopetegui ve Santiago Solari ile yola devam eden başkent ekibi oldukça kötü bir performans sergiledi. Ligde Barcelona’nın oldukça gerisinde kalan ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a elenen Real Madrid’de yönetim yükselen Zidane seslerine kayıtsız kalamadı ve başarılı teknik direktörü yeniden göreve getirdi. Fransız çalıştırıcı ile çıktığı iki lig maçından galibiyetle ayrılan Eflatun-beyazlılar Zidane ile birlikte ilk ciddi sınavını Valencia deplasmanında verecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Real Madrid La Liga'da çıktığı son 5 deplasmandan galibiyetle döndü. (Ms 2)

- Zinedine Zidane Real Madrid’in başında çıktığı 98 La Liga karşılaşmasının 70’inden galibiyetle ayrıldı. (Ms 2)

- Real Madrid’in çıktığı son 10 lig maçının 8’i 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 üst)

- Valencia bu sezon çıktığı 29 lig maçında aldığı 16 beraberlikle bu alanda ligin lideri oldu. (MsX)

MİSLİ.COM ÜYELERİ REAL MADRİD’DEN YANA!

Heyecan dolu mücadeleye Misli.com üzerinden bahis oynayan üyelerin %38’lik bölümü konuk ekibin galibiyetinden yana tercih bulunmuş. %29’luk kesim ise gol bahislerine yönelerek mücadelenin 2.5 gol üzeri tamamlanacağı fikrinde birleşmiş.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Zidane göreve geldikten sonra ikinci maçında da Bernabeu'da kazandı ancak bu kez Huesca'dan 2 gol yemeye engel olamadılar. Zidane'dan bağımsız olarak bu sezonki Real'in genel görüntüsü maçlar arasındaki form farklılıkları. İki maç üst üste istikrarlı bir oyun sergileyemediler. Valencia müthiş formunu sürdürüyor. Sevilla'yı deplasmanda tek golle geçtiler. Tam bir strateji takımı oldular, yenilgiyi unuttular. Avrupa mücadelesini sürdürüyorlar. Evindeki son 7 resmi maçın 6'sında gol yemediler. Ev sahibi kaybetmez.



