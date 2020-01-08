İspanya Süper Kupası yarı finalinde Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. İspanya Süper Kupası'nda diğer maçta yarın akşam Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Valencia'da Gonçalo Guedes, Cristiano Piccini, Real Madrid'de ise Eden Hazard, Marco Asensio, Karim Benzema ve Gareth Bale sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta forma giyemiyor.

Real Madrid-Valencia maçı TSİ 22:00’de başladı. Dev maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Valencia - Real Madrid ilk 11'ler:

Valencia: Domenech, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gaya, Coquelin, Kondogbia, Parejo, Soler, Torres, Gameiro

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco, Jovic