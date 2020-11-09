Valencia - Real Madrid maç sonucu: 4-1

İspanya La Liga'daki 9. hafta mücadelesinde Valencia, Real Madrid'i ağırladı. Maçın 23. dakikasında Karim Benzema Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 35'te Carlos Soler penaltıdan maça eşitliği getirdi. 43'te Varane topu kendi ağlarına gönderdi ve Valencia ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda 54 ve 63'te Soler 2 penaltıdan 2 golle ekibini 4-1'lik skora taşıdı.

Bu dakikadan sonra Zinedine Zidane'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri ise işe yaramadı ve son 4 maçında 3 mağlubiyet bir de beraberlik alan Valencia şampiyonluk adayı Real Madrid'i 4 golle geçmiş oldu. Bu skorun ardından Valencia 8 puana ulaşırken Real Madrid ise 16 puanda kaldı.



