Valencia - Real Madrid maç sonucu: 1 - 1

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid, Valencia'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia, 78. dakikada Carlos Soler ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 95. dakikada, kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına giden kaleci Thibaut Courtois’in kafa vuruşunun ardından boşta kalan topu ağlara gönderen Karim Benzema, Real Madrid’e beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 35’e çıkartırken, aynı şekilde 17. haftayı beraberlikle kapatan ve averajla lider durumda bulunan Barcelona’nın arkasından ikinci sırada kaldı.

Valencia ise haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı.

Ertelenen El Clasico’da olağanüstü güvenlik önlemleri

Diğer yandan La Liga’nın 10. haftasında 26 Eylül’de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı 18 Aralık çarşamba günü TSİ 22.00’de oynanacak.

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı gruplar El Clasico olarak adlandırılan maçı bloke etme çağrısı yapıyor.

Ayrılıkçı grupların, Real Madrid takımının maçının oynanacağı Nou Camp Stadı’nı gelişini engelleme, stadyum çevresini kuşatma, karşılaşma sırasında sahaya inme gibi eylem hazırlıklarında olduğu iddia ediliyor.

Katalonya yerel polisi ise "yüksek riskli maç" olarak açıkladığı El Clasico’da 2 bini özel güvenlikçi olmak üzere 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağını duyurdu.

El Clasico öncesinde Real Madrid ve Barcelona’nın 35’er puanları bulunuyor.