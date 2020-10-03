Valencia - Real Betis (CANLI İZLE)

Topladığı 7 puanla 4. sırada yer alan Valencia, 6 puanlı Real Betis'i La Liga'nın 5. haftasında konuk ediyor. Sahadan 3 puanla ayrılan takım maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Mestalla'da oynanan maç TSİ 22.00'de başladı. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
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Valencia - Real Betis ilk 11'ler:
Valencia: Domenech, Thierry Correia, Hugo Guillamon, Diakhaby, Gaya, Jason, Wass, Kondogbia, Gonçalo Guedes, Gómez, Gameiro
Real Betis: Joel Robles, Alex Moreno, Emerson, Sidnei, Bartra, Guido Rodriguez, Canales, Fekir, Joaquín, Tello, Sanabria