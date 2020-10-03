Valencia - Real Betis (CANLI İZLE)

La Liga'nın 5. haftasında Valencia ile Real Betis kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Mestalla'da oynanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

03 Ekim 2020, Cumartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Valencia - Real Betis (CANLI İZLE)

Topladığı 7 puanla 4. sırada yer alan Valencia, 6 puanlı Real Betis'i La Liga'nın 5. haftasında konuk ediyor. Sahadan 3 puanla ayrılan takım maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Mestalla'da oynanan maç TSİ 22.00'de başladı. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

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Valencia - Real Betis ilk 11'ler:

Valencia: Domenech, Thierry Correia, Hugo Guillamon, Diakhaby, Gaya, Jason, Wass, Kondogbia, Gonçalo Guedes, Gómez, Gameiro

Real Betis: Joel Robles, Alex Moreno, Emerson, Sidnei, Bartra, Guido Rodriguez, Canales, Fekir, Joaquín, Tello, Sanabria

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