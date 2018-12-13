Valencia-Manchester United maç sonucu: 2-1
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, son maçta konuk olduğu Valencia'ya 2-1 kaybederek 10 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Valencia ise 8 puanda kalarak 3. oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun son maçında Valencia ile Manchester United, Mestella'da karşı karşıya geldi.
Liderlik hesapları yapan United, Juventus'un Young Boys'a kaybettiği gecede ayağına gelen fırsatı tepti. İspanyol temsilcisine 2-1 kaybeden United, 10 puanla grubu 2. sırada tamamladı.
Valencia ise 8 puanla UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Young Boys ise 4 puanla Avrupa'dan elendi.