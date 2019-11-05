Valencia - Lille maçı canlı izle | Valencia Lille canlı yayın

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Valencia ile Lille, 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. 4 puanı bulunan güçlü Valencia, taraftarı önünde kazanıp ilk 2 şansını sürdürmek istiyor. Temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ise, deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başladı. Mestalla'da oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Rus hakem Sergei Karasev'in düdük çaldığı mücadele beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Valencia - Lille ilk 11'ler:

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gaya, Parejo, Kondogbia, Lee Kang-In, Cheryshev, Maxi Gómez, Rodrigo Moreno

Lille: Maignan, Soumaoro, Jose Fonte, Gabriel, Soumare, Benjamin Andre, Bradaric, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Remy, Osimhen

Valencia'da sakatlığı süren Piccini ve kırmızı kart cezalısı Diakhaby forma giyemiyor. Lille'de ise sakat olan Weah ile Sanches zorlu maçı kaçıracak isimler.

Grubun diğer mücadelesinde de Chelsea, Stamford Bridge'te Ajax'ı ağırlıyor.