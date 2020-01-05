Valencia için mesaj var

Oyuncu satışı gerçekleştirip bu isim için kulübüyle resmi temaslara da başlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın, bu konuda bir gelişme kaydedememesi sonrasında Tigres’ten mesaj geldi. Meksika Kulübü’nün, Beşiktaş’ın Valencia’yla menaceri aracılığıyla el sıkışmasına rağmen resmi olarak bir temasın hala olmaması ve görüşmelerin sadece sözlü ilerlemesi sebebiyle futbolcunun temsilcisi aracılığıyla Beşiktaş’a, “Haber bekliyoruz” mesajını ilettiği bildirildi. Tigres’in, hafta ortasına kadar bir gelişme olmazsa oyuncu konusundaki kararını değiştirebileceği belirtildi.

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